Мариу не поможет «Локо», потому что ему нельзя играть на газоне арены «Уфы»

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу пропускает матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», потому что ему противопоказано играть на таком газоне, как на стадионе «Нефтяник». Об этом сообщили в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Думаю, всем футболистам противопоказано играть на таком покрытии. Но раз это приняли, значит, мы играем», — заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.
Матч «Уфа» — «Локомотив» проходит в Уфе в эти минуты. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступают Егор Болховитин (Ленинградская область) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
- 2 ноября 2019
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