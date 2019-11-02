Игроки ЦСКА прогулялись по Санкт-Петербургу в преддверии матча с «Зенитом»
Футболисты и тренерский штаб ЦСКА совершили прогулку по Санкт-Петербургу в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
Матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
С турнирной таблицей РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 2 ноября 2019
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