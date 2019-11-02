Зидан: у «Реала» нет составов А и Б, я рассчитываю на всех игроков
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, как выбирает состав на каждый матч.
«Есть игроки, которые лучше или хуже подготовлены в данный момент. У меня нет составов А и Б. Каждые три для мне приходится оставлять на скамейке качественных футболистов, но я рассчитываю на всех. Это то, что беспокоит меня больше всего. Я стараюсь выбирать лучших, но могу менять свои решения. Мне не нравится, когда говорят, что у „Реала“ есть команда А ил Б. Это неправда», — приводит слова Зидана Marca.
Сегодня, 2 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Примеры «Реал» — «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Зидан: мне не нужно убеждать Бэйла остаться в «Реале»
- 2 ноября 2019
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