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Зидан: у «Реала» нет составов А и Б, я рассчитываю на всех игроков

Зидан: у «Реала» нет составов А и Б, я рассчитываю на всех игроков
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, как выбирает состав на каждый матч.

«Есть игроки, которые лучше или хуже подготовлены в данный момент. У меня нет составов А и Б. Каждые три для мне приходится оставлять на скамейке качественных футболистов, но я рассчитываю на всех. Это то, что беспокоит меня больше всего. Я стараюсь выбирать лучших, но могу менять свои решения. Мне не нравится, когда говорят, что у „Реала“ есть команда А ил Б. Это неправда», — приводит слова Зидана Marca.

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Примеры «Реал» — «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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