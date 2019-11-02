«Сочи» — «Тамбов»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Тамбова» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 2 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию матча.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Бахтияров.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Таказов, Кулик, Клёнкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).
- 2 ноября 2019
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