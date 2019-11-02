Сын Тима Кэхилла подписал контракт с «Эвертоном». Его отец — легенда клуба

Бывший футболист «Эвертона» Тим Кэхилл в своём «инстаграме» сообщил о переходе его 14-летнего сына Шайа в стан ливерпульского клуба.
«Приключение только начинается. Цени этот момент, потому что это результат труда и сил, которые ты вкладывал на протяжении всего этого времени. Я всегда рядом, чтобы помогать тебе следовать за мечтой, но старание и самопожертвование — это уже твоя задача. Горжусь тобой и буду поддерживать в сложные моменты, а не только хвалить, когда всё будет хорошо. Добро пожаловать в трудный мир футболиста. Пришло время работать ещё усерднее и, что самое главное, наслаждаться игрой», — написал Кэхилл.
Кэхилл защищал цвета «Эвертона» с 2004 по 2012 год. В ходе карьеры (1998 — 2019) он также выступал в США, Китае, Австралии и Индии.
- 2 ноября 2019
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