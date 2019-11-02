Организаторы «Чемпионат Quiz Time» подготовили игру для футбольных знатоков

Новый вызов для читателей «Чемпионата» — 19-я игра от «Чемпионат Quiz Time». Вопросы для настоящих знатоков футбола подготовлены на основе новостей и статей сайта. Мы охватим не только актуальные события, но и яркие моменты прошлого. Выходим из комментариев в офлайн уже 5 ноября в 20:00 в баре «Бауман» (ст. м. «Бауманская», ул. Фридриха Энгельса, 20, стр. 1). Регистрация в разгаре.



«Диванные эксперты», «Карающий стул Коко», «Аяччё», «Ложная девятка» и другие уже ждут новых соперников. Былые позиции постарается вернуть «Геобитва». Собирайте команду от двух до семи человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты для ответов. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам могут помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важны скорость и тактика. Как всегда, не только призёры уйдут с подарками от «Чемпионата» и "Okko Спорт".