Организаторы «Чемпионат Quiz Time» подготовили игру для футбольных знатоков

Новый вызов для читателей «Чемпионата» — 19-я игра от «Чемпионат Quiz Time». Вопросы для настоящих знатоков футбола подготовлены на основе новостей и статей сайта. Мы охватим не только актуальные события, но и яркие моменты прошлого. Выходим из комментариев в офлайн уже 5 ноября в 20:00 в баре «Бауман» (ст. м. «Бауманская», ул. Фридриха Энгельса, 20, стр. 1). Регистрация в разгаре.
«Диванные эксперты», «Карающий стул Коко», «Аяччё», «Ложная девятка» и другие уже ждут новых соперников. Былые позиции постарается вернуть «Геобитва». Собирайте команду от двух до семи человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты для ответов. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам могут помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важны скорость и тактика. Как всегда, не только призёры уйдут с подарками от «Чемпионата» и "Okko Спорт".
- 2 ноября 2019
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:12
-
16:10
-
16:09
-
15:57
-
15:51
-
15:50
-
15:19
-
15:17
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:06
-
13:57
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
12:45
-
12:38
-
12:31
-
12:20
-
12:05
-
11:43
-
11:35
-
11:22
-
11:18
-
11:15
-
11:10
-
11:01