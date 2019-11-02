Кинг забил «МЮ», приняв мяч на грудь и перебросив двух защитников. Видео

В стартовом матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» был открыт счёт на 45-й минуте. Отличился нападающий хозяев Джошуа Кинг. Он принял мяч на грудь в штрафной после передачи с фланга защитника Адама Смита, эффектно перебросил двух соперников и пробил мимо вратаря.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 11-м туре АПЛ в субботу, 2 ноября, также встречаются «Арсенал» — «Вулверхэмптон», «Астон Вилла» — «Ливерпуль», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Норвич Сити», «Манчестер Сити» — «Саутгемптон», «Шеффилд Юнайтед» — «Бёрнли», «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Уотфорд» — «Челси».



В воскресенье, 3 ноября, состоятся матчи «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» и «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур».