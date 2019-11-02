Евсеев: «Уфа» хорошо сыграла с «Локо». Они готовились неделю, в отличие от нас

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о выступлении команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).



«Результатом доволен. Игрой тоже. Сыграли хорошо с одним из лидеров чемпионата, который готовился неделю, в отличие от нас. «Уфа» на днях играла с другим лидером – ЦСКА. Поэтому мы довольны. За счёт чего взвинтили темп во втором тайме? За счёт команды «Уфы», за счёт того, что мы все в обойме, все готовы к игре», — сказал Евсеев в эфире канала «Матч Премьер».



«Локомотив», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (32). «Уфа» (17) располагается на восьмой строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Сёмин — о судействе в матче с «Уфой»: даже припомнить такого не могу