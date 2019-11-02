«Валенсия» с Черышевым одержала волевую победу в матче с «Эспаньолом»

В 12-м туре испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Валенсию». Матч состоялся на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершился со счётом 1:2.



Первый гол был забит на 31-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Марк Рока, реализовавший пенальти. Уже во втором тайме, на 69-й минуте, «Валенсии» удалось восстановить равенство усилиями хавбека Даниэля Парехо, также удачно исполнившего одиннадцатиметровый удар. Победу гостям принёс гол нападающего Максимилиано Гомеса на 80-й минуте.



В составе «летучих мышей» участие в матче принял российский полузащитник Денис Черышев. Хавбек провёл на поле 62 минуты, после чего был заменён.



«Валенсия», набрав 17 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (8) — 19-й.