«Валенсия» с Черышевым одержала волевую победу в матче с «Эспаньолом»
В 12-м туре испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Валенсию». Матч состоялся на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершился со счётом 1:2.
Первый гол был забит на 31-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Марк Рока, реализовавший пенальти. Уже во втором тайме, на 69-й минуте, «Валенсии» удалось восстановить равенство усилиями хавбека Даниэля Парехо, также удачно исполнившего одиннадцатиметровый удар. Победу гостям принёс гол нападающего Максимилиано Гомеса на 80-й минуте.
В составе «летучих мышей» участие в матче принял российский полузащитник Денис Черышев. Хавбек провёл на поле 62 минуты, после чего был заменён.
«Валенсия», набрав 17 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (8) — 19-й.
- 2 ноября 2019
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