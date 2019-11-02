Рыков — о матче с «Ахматом»: ничья — закономерный результат

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал ничью в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

«Судя по исходу матча, ничья — закономерный результат. Мы проигрывали — 1:0 и в конце сравняли. Не думаю, что незабитый пенальти Панченко нас надломил, конечно, было неприятно. Кирилл — качественный игрок. Думаю, свои голы он ещё забьёт. Главное, что мы его поддержим. Его голы ещё впереди»,— сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 13-е место. В активе бело-голубых 15 очков. «Ахмат», набрав 14 очков, занимает 14-е место.