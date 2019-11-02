Сейв Городова, позитивный Черчесов и радость Шунина. Фото с «Динамо» — «Ахмат»

2 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 31-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ахмата», однако нападающий «Динамо» Кирилл Панченко не сумел его реализовать. В конце первого тайма, на 43-й минуте, форвард грозненской команды Андрес Понсе реализовал 11-метровый удар. На 60-й минуте полузащитник «Динамо» Шарль Каборе получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 93-й минуте счёт сравнял защитник «Динамо» Иван Ордец.



«Ахмат» набрал 14 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (15) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.