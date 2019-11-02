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«Тамбов» обыграл «Сочи» и поднялся на 14-е место в таблице РПЛ

«Тамбов» обыграл «Сочи» и поднялся на 14-е место в таблице РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Тамбов». Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков на 41-й минуте после передачи нападающего Владимира Обухова. Перед свистком на перерыв хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа сравнял счёт с паса форварда Антона Заболотного. Победный гол забил нападающий гостей Георгий Мелкадзе на 56-й минуте.

«Тамбов» одержал вторую победу подряд в чемпионате России. «Сочи» не выигрывает в РПЛ уже в четырех встречах кряду (три поражения и одна ничья).

Эта победа позволила «Тамбову» подняться с последнего, 16-го места в турнирной таблице Премьер-Лиги на 14-е. В активе команды Сергея Первушина 14 очков. «Сочи» (13) опустился с 15-го места на 16-е.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
02 ноября 2019, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Тамбов
Тамбов
0:1 Костюков – 41'   1:1 Нобоа – 44'   1:2 Мелкадзе – 56'
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