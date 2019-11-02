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«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства России

«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Ростов». Встреча прошла в Краснодаре на стадионе академии «быков» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Краснодара» Максим Кутовой, отправивший мяч в ворота соперника на 71-й минуте.

«Быки» прервали серию без побед в молодёжном первенстве России, которая состоялась из четырёх матчей (три поражения и одна ничья). Жёлто-синие потерпели пятое поражение подряд.

«Краснодар», набрав 17 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице молодёжного первенства страны, «Ростов» (17) — 12-е.

В 16-м туре команда из Ростова-на-Дону 8 ноября на домашнем стадионе примет «Тамбов», а «быки» на следующий день в Москве сыграют с «Локомотивом».

Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
02 ноября 2019, суббота. 16:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
1 : 0
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 Кутовой – 71'
Удаления: Никитин – 81' / нет
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