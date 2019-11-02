Мюллер проводит 500-й матч в составе «Баварии»

Встреча 10-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бавария» стала для нападающего Томаса Мюллера 500-й в составе мюнхенцев. 30-летний футболист сравнялся по этому показателю с бывшим полузащитником команды Бастианом Швайнштайгером.
Топ-10 игроков «Баварии» по количеству матчей
1. Зепп Майер — 633 встречи
2. Оливер Кан — 632
3. Герд Мюллер — 567
4. Клаус Аугенталер — 548
5. Ханс-Георг Шварценбек — 540
6. Франц Беккенбауэр — 535
7. Филипп Лам — 517
8. Бернд Дюрнбергер — 503
9. Бастиан Швайнштайгер — 500
10. Томас Мюллер — 500.
Мюллер — воспитанник «Баварии». За основную команду мюнхенского клуба форвард выступает с 2008 года.
Матч «Айнтрахт» — «Бавария» сейчас проходит во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». К 77-й минуте счёт 4:1 в пользу хозяев.
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