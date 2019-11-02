«Балансирующие на грани». Яркий перформанс фанатов «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Болельщики «Зенита» представили красочный перформанс перед домашним матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Балансирующие на грани», — написано на баннере фанатов сине-бело-голубых.

Перформанс болельщиков «Зенита» Фото : Анатолий Романов, «Чемпионат»

Матч «Зенит» — ЦСКА сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 12-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, «армейцы» (26) занимают пятое место.

В 16-м туре команда из Санкт-Петербурга в Туле сыграет с «Арсеналом», а московский клуб на выезде встретится с «Сочи». Оба матча состоятся 10 ноября.