«Балансирующие на грани». Яркий перформанс фанатов «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Болельщики «Зенита» представили красочный перформанс перед домашним матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Балансирующие на грани», — написано на баннере фанатов сине-бело-голубых.
Перформанс болельщиков «Зенита»
Фото: Анатолий Романов, «Чемпионат»
Матч «Зенит» — ЦСКА сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 12-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, «армейцы» (26) занимают пятое место.
В 16-м туре команда из Санкт-Петербурга в Туле сыграет с «Арсеналом», а московский клуб на выезде встретится с «Сочи». Оба матча состоятся 10 ноября.
Фанаты встретили автобус «Зенита» перед матчем с ЦСКА перформансом с файерами
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