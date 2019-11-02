Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«РБ Лейпциг» со счётом 8:0 обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» со счётом 8:0 обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Майнц». Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил хет-трик и стал автором трёх результативных передач. По одному мячу в ворота «Майнца» отправили хавбеки Марсель Забитцер и Кристофер Нкунку, защитники Марцель Хальстенберг и Норди Мукиэле, а также форвард Юссуф Поульсен.

«РБ Лейпциг», набрав 18 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (9) — 13-е.

В следующем туре немецкого первенства «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с берлинской «Гертой», а «Майнц» дома примет столичный «Унион». Оба матча состоятся 9 ноября.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
8 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Забитцер – 5'   2:0 Вернер – 30'   3:0 Нкунку – 35'   4:0 Хальстенберг – 38'   5:0 Поульсен – 44'   6:0 Вернер – 48'   7:0 Мукиэле – 50'   8:0 Вернер – 87'
Запасной игрок привёз пенальти в ворота своей команды. Чудак-человек!
Во второй немецкой Бундеслиге судья назначил пенальти за очень необычный фол.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019