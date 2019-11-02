«РБ Лейпциг» со счётом 8:0 обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии
В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Майнц». Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил хет-трик и стал автором трёх результативных передач. По одному мячу в ворота «Майнца» отправили хавбеки Марсель Забитцер и Кристофер Нкунку, защитники Марцель Хальстенберг и Норди Мукиэле, а также форвард Юссуф Поульсен.
«РБ Лейпциг», набрав 18 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (9) — 13-е.
В следующем туре немецкого первенства «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с берлинской «Гертой», а «Майнц» дома примет столичный «Унион». Оба матча состоятся 9 ноября.
Германия - Бундеслига. 10-й тур
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
8 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Забитцер – 5' 2:0 Вернер – 30' 3:0 Нкунку – 35' 4:0 Хальстенберг – 38' 5:0 Поульсен – 44' 6:0 Вернер – 48' 7:0 Мукиэле – 50' 8:0 Вернер – 87'
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