«РБ Лейпциг» со счётом 8:0 обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Майнц». Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оформил хет-трик и стал автором трёх результативных передач. По одному мячу в ворота «Майнца» отправили хавбеки Марсель Забитцер и Кристофер Нкунку, защитники Марцель Хальстенберг и Норди Мукиэле, а также форвард Юссуф Поульсен.

«РБ Лейпциг», набрав 18 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (9) — 13-е.

В следующем туре немецкого первенства «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с берлинской «Гертой», а «Майнц» дома примет столичный «Унион». Оба матча состоятся 9 ноября.