Гол Уолкера на 87-й минуте принёс «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.

Первыми забили гости. Свою команду на 13-й минуте вперёд вывел Джеймс Уорд-Праус. «Горожане» смогли отыграться на 70-й минуте — результативный удар на счету Серхио Агуэры. Победный мяч на 87-й минуте провёл защитник хозяев Кайл Уолкер.

В параллельном матче «Шеффилд Юнайтед» на своём поле разгромил «Бёрнли». Встреча завершилась со счётом 3:0. Победу хозяевам принесли результативные удары Джона Ландстрема, который оформил дубль, и Джона Флека. Интересно, что все три голевые передачи во встрече сделал форвард «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе.