Гол Уолкера на 87-й минуте принёс «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.
Первыми забили гости. Свою команду на 13-й минуте вперёд вывел Джеймс Уорд-Праус. «Горожане» смогли отыграться на 70-й минуте — результативный удар на счету Серхио Агуэры. Победный мяч на 87-й минуте провёл защитник хозяев Кайл Уолкер.
В параллельном матче «Шеффилд Юнайтед» на своём поле разгромил «Бёрнли». Встреча завершилась со счётом 3:0. Победу хозяевам принесли результативные удары Джона Ландстрема, который оформил дубль, и Джона Флека. Интересно, что все три голевые передачи во встрече сделал форвард «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе.
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
02 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Уорд-Праус – 13' 1:1 Агуэро – 70' 2:1 Уолкер – 86'
- 2 ноября 2019
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