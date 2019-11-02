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Аршавин — о голе ЦСКА «Зениту»: Ракицкий оказался заложником финта Караваева

Аршавин — о голе ЦСКА «Зениту»: Ракицкий оказался заложником финта Караваева
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с голом в ворота сине-бело-голубых в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Так, наверное, в детском саду не отбирают мяч, как это делал Караваев, — как-то боком, уворачиваясь от мяча. Конечно, игрок сборной России не должен позволять себя так проходить. Ракицкий оказался заложником финта Караваева и проиграл позицию. Ну а Влашич здорово завершил атаку», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После первого тайма ЦСКА выигрывает у «Зенита» со счётом 1:0. Единственный пока гол во встрече забил полузащитник «армейцев» Никола Влашич.

Матч «Зенит» — ЦСКА проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» — ЦСКА: Влашич открыл счёт
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