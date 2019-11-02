«Зенит» впервые пропустил гол в первом тайме матча РПЛ в нынешнем сезоне

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич открыл счёт в выездном матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». 22-летний хорват отличился на первой добавленной минуте первого тайма.
Для сине-бело-голубых этот мяч стал первым в чемпионате России в нынешнем сезоне, который они пропустили в первом тайме.
В предыдущих турах команда Сергея Семака пропустила по одному голу в семи матчах — во всех случаях это произошло во второй половине.
Матч «Зенит» — ЦСКА сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, «армейцы» (26) занимают пятое место.
- 2 ноября 2019
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