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«Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России

«Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв. В начале второго тайма «армейцы» остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Яки Бийола. На 73-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сравнял счёт с передачи нападающего Артёма Дзюбы.

«Зенит», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (27) занимает пятое место.

В 16-м туре РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», а «армейцы» в гостях встретятся с «Сочи». Оба матча состоятся 10 ноября.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
02 ноября 2019, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Влашич – 45+1'   1:1 Ерохин – 73'
Удаления: нет / Бийол – 54'
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