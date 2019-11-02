Семак: ребята сделали всё для победы. Есть разочарование от результата

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
«Мы создали достаточно много моментов, и надо было ещё забивать. Сегодня владели громадным преимуществом — и в первом тайме, и во втором. К сожалению, не смогли забить больше одного мяча, а в обороне сами себе привезли очень обидный гол. В целом есть разочарование от результата. Хотелось более живой игры, но «армейцам» нужно было хотя бы одно очко отстоять. Возникала нервозность, и она выливалась в стычки на футбольном поле. Градус был большой. Сегодня мы играли гораздо лучше и должны были побеждать.
Мы делали тактические изменения с прицелом на атаку. Практически вся команда соперника была в своей штрафной площади, и нужно было вскрывать через фланги. Мы создавали хорошие моменты с флангов, были дальние удары. К сожалению, второй мяч не смогли забить. Шатов хорошо вышел, обострял. Немного нам не хватило, хотя ребята сделали всё для победы», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
- 2 ноября 2019
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