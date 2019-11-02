Гончаренко: в исполнении ЦСКА была хорошая игра. Рад, что справились с давлением

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Достаточно напряжённая игра. Считаю, хорошая в нашем исполнении. И до удаления, и после. Даже играя в меньшинстве, мы искали варианты для быстрых атак. Они у нас получались. Не удалось довести до конца наши моменты. Понятно, когда есть Дзюба и Азмун плюс Ерохин, будет давление. Рад, что мы справились. Хорошая закалка сегодня и для 17-летнего парня.

Это был оптимальный вариант состава против физических сильных игроков «Зенита». В первую очередь мы исходили из качеств соперника. Ещё мы выбираем тех, кто лучше готов, не смотря на предыдущий матч.

Что касается игры Ильзата Ахметова, то навыки всё-таки забываются. Одно дело играть в обороне, а другое — в атаке. Он делает много правильных вещей в обороне. В атаке нужно прибавлять во взаимодействии с Влашичем и Чаловым. Понятно, что качества Ахметова ближе к атаке.

Вы нас критикуете за то, что наносятся удары и мы пропускаем. Сегодня мы достаточно неплохо защищались. Но одно дело, когда удар наносится с сопротивлением, а другое — когда открытый мяч, как у Азмуна в первом тайме. В целом хорошо сыграли против «Зенита» на стандартах», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.