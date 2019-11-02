Два гола-близнеца Ландстрема — в обзоре матча «ШЮ» — «Бёрнли»
«Шеффилд Юнайтед» на своём поле обыграл «Бёрнли» со счётом 3:0 в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев Джон Ландстрем, забивший после скидки из сложного положения нападающего Ли Муссе. На 43-й минуте Ландстрем оформил дубль после схожей комбинации. Она была начата прострелом с левого фланга защитника Энды Стивенса, который слегка подправил из пределов штрафной Муссе. Через минуту окончательный счёт встречи установил полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Джон Флек, точно пробивший в дальний угол с левого края штрафной.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Шеффилд Юнайтед», набрав 16 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 6-е место, а «Бёрнли» с 12 очками — 14-е.
- 2 ноября 2019
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