Семак: «Зенит» владел преимуществом в обоих таймах. Сами себе привезли гол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашнего матча 15-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).

«Тяжёлая игра. Владели преимуществом в обоих таймах. К сожалению, сами себе привезли гол. Хотели победить в важном матче, но не смогли, к сожалению, забить второй гол. Ребята — молодцы, играли хорошо. Не так просто вскрывать соперника, который глубоко обороняется, но мы создали несколько моментов.

Было много эмоций? Важный матч, встречались две команды, которые находятся наверху. Цена результата была высока. К тому же эмоции футболистов провоцируют ситуации с затяжкой времени.

Когда соперник обороняется в пять защитников, логично поставить левоногого игрока справа, чтобы можно было смещаться и бить. Сантосу было удобнее играть в этой позиции, чем Караваеву, которому закрывали правую ногу. Конечно, Дугласу было тяжеловато, так как он подустал, но мы с его помощью создавали моменты. Жиркову удобнее играть защитника, конечно. Там не такая интенсивность. Но у нас есть ещё Дуглас. Когда Юра находится в хорошей физической форму, используем его.

Игра Дриусси справа в полузащите — вынужденная мера. Он играет там, где удобнее команде. Его любимая позиция — второй форвард, но у нас есть два нападающих. Поэтому ему редко удаётся играть второго форварда», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.