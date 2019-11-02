«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Примеры

«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:1.

Первыми в матче забили хозяева. На 28-й минуте результативным ударом после передачи Эвера Банеги отметился Франко Васкес. Гости сравняли счёт на 60-й минуте — гол на счету Альваро Мораты, ассистировал ему Сантьяго Арьяс. На 72-й минуте «матрасники» могли вырвать победу, однако Диего Коста не смог реализовать 11-метровый удар.

По итогам 12 туров обе команды набрали по 21 очку и расположились рядом в турнирной таблице чемпионата Испании: «Атлетико» занимает 3-е место, «Севилья» — 4-е. Лидирует в Примере «Барселона», имеющая в активе 22 очка и матч в запасе.