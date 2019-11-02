«Челси» пропустил после удара Деулофеу с пенальти. Видео

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Челси» хозяева отыграли один мяч на 80-й минуте, сделав счёт 1:2. Гол с пенальти забил нападающий Жерар Деулофеу.
Видео доступно на «Чемпионате».
11-й тур АПЛ стартовал в субботу, 2 ноября, матчем «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед», который завершился поражением гостей со счётом 0:1. В других встречах тура «Арсенал» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1, «Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле выиграл у «Норвич Сити» со счётом 2:0, «Манчестер Сити» дома обыграл «Саутгемптон» со счётом 2:1, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0, «Вест Хэм Юнайтед» дома проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:3.
В воскресенье, 3 ноября, состоятся матчи «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» и «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур».
- 2 ноября 2019
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