Сантос: ничья с ЦСКА — неудовлетворительный результат

Защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос прокомментировал ничью в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:1. Под занавес первого тайма Никола Влашич вывел «армейцев» вперёд. На 54-й минуте после удаления Яки Бийола гости остались в меньшинстве. Уйти от поражения хозяева смогли на 73-й минуте после гола Александра Ерохина.

«Ничья — неудовлетворительный результат. Мы хотели победить. Мы играли лучше с первых минут. Много атаковали, создали достаточное количество моментов. К сожалению, забили всего один раз. Сейчас надо сделать выводы, провести работу над ошибками, отдохнуть и настроиться на следующий матч.

ЦСКА играл в пять защитников. Это составило нам проблему, было сложно доставлять мяч вперёд. Но потом мы нашли свою игру, и у нас стало получаться в атаке лучше», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.