Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сантос: ничья с ЦСКА — неудовлетворительный результат

Сантос: ничья с ЦСКА — неудовлетворительный результат
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос прокомментировал ничью в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:1. Под занавес первого тайма Никола Влашич вывел «армейцев» вперёд. На 54-й минуте после удаления Яки Бийола гости остались в меньшинстве. Уйти от поражения хозяева смогли на 73-й минуте после гола Александра Ерохина.

«Ничья — неудовлетворительный результат. Мы хотели победить. Мы играли лучше с первых минут. Много атаковали, создали достаточное количество моментов. К сожалению, забили всего один раз. Сейчас надо сделать выводы, провести работу над ошибками, отдохнуть и настроиться на следующий матч.

ЦСКА играл в пять защитников. Это составило нам проблему, было сложно доставлять мяч вперёд. Но потом мы нашли свою игру, и у нас стало получаться в атаке лучше», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Караваев — о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА: мне кажется, всё было нормально
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019