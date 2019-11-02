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Гвардиола прокомментировал гол «Ливерпуля» на 90+4-й минуте игры с «АВ»

Гвардиола прокомментировал гол «Ливерпуля» на 90+4-й минуте игры с «АВ»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гол, забитый форвардом «Ливерпуля» Садио Мане на 90+4-й минуте матча 11-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

«За последние годы он забил много таких голов за «Ливерпуль». Это случается потому, что он имеет особенный талант. Иногда он симулирует, а иногда благодаря своему таланту забивает невероятные голы на последних минутах. Он талант.

Если бы «Ливерпуль» забил так один-два раза, то можно было бы говорить, что им повезло. Но за последние годы это случалось очень много раз. Они обладают особым характером», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (26) занимает 2-е место.

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