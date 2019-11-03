Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба наехал на Облякова, Азмун жал руку Вилкову. Яркие фото с «Зенит» — ЦСКА

Артём Дзюба, Кристиян Бистрович и Иван Обляков
Дзюба наехал на Облякова, Азмун жал руку Вилкову. Яркие фото с «Зенит» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

2 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв. В начале второго тайма «армейцы» остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Яки Бийола. На 73-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сравнял счёт с передачи нападающего Артёма Дзюбы.

«Зенит», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (27) занимает пятое место.

В 16-м туре РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», а «армейцы» в гостях встретятся с «Сочи». Оба матча состоятся 10 ноября.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019