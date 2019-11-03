Дзюба наехал на Облякова, Азмун жал руку Вилкову. Яркие фото с «Зенит» — ЦСКА

2 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправивший мяч в ворота соперника перед свистком на перерыв. В начале второго тайма «армейцы» остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Яки Бийола. На 73-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сравнял счёт с передачи нападающего Артёма Дзюбы.
«Зенит», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (27) занимает пятое место.
В 16-м туре РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», а «армейцы» в гостях встретятся с «Сочи». Оба матча состоятся 10 ноября.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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