Агент: после матча с саудовцами «Ювентус» был готов выслать за Головиным самолёт

Агент Олег Артёмов рассказал об интересе европейских клубов к полузащитнику Александру Головину, когда он выступал за ЦСКА.
«Первые переговоры по Головину шли с дортмундской «Боруссией». Мы выслушали предложение, они были очень заинтересованы в Головине. Выслушали цифры и сделали паузу. Переговоры были вялотекущими. В это время на нас вышел «Ювентус». Я как раз провёл переговоры с «Монако», потом пересеклись с Фабио Паратичи из «Ювентуса». Это было до чемпионата мира. После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолёт за Головиным. Было приятно с ним общаться.
Встречались с Мариной Грановской из «Челси». Долго вели переговоры. Она убеждала, что надо переходить в «Челси». Она обещала, что договорится с ЦСКА. Но мне важно было согласие Головина. Что повлияло на итоговый выбор? Ему многое советовали партнёры. Говорили, что есть «Челси», в аренде у них 40 игроков — будешь 41-м. Саша решил начать с команды, где он сможет адаптироваться к европейскому футболу, чтобы потом готовым игроком перейти в «Ювентус», «Реал» — куда угодно. Ему нужно было понять язык, футбол, жизнь в Европе", — цитирует Артёмова «Матч ТВ».
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