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«Реал» упустил возможность возглавить таблицу Примеры, сыграв вничью с «Бетисом»

«Реал» упустил возможность возглавить таблицу Примеры, сыграв вничью с «Бетисом»
Футбол / Испания 0

В матче 12-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Бетис» из Севильи. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.

«Реал» потерял очки в третьем из последних пяти матчей в чемпионате Испании. В 9-м туре команда Зинедина Зидана проиграла «Мальорке» (0:1), а в 7-м поделила очки с мадридским «Атлетико» (0:0).

«Сливочные» набрали 22 очка и занимают второе место в турнирной таблице испанского первенства. Столько же очков в активе каталонской «Барселоны», но сине-гранатовые опережают мадридцев по разнице забитых и пропущенных мячей.

В 13-м туре «Реал» 9 ноября сыграет с «Эйбаром». Встреча состоится в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» 9 ноября, начало — в 20:30 мск.

Испания - Примера. 12-й тур
02 ноября 2019, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
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