Ковач: «Бавария» не имеет права проигрывать со счётом 1:5

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом». Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.

«Мы хорошо вошли в игру. Однако восемь минут спустя всё что мы планировали было перевёрнуто. Во Франкфурте тяжело играть на протяжении 80 минут в меньшинстве. Считаю, что, несмотря на два пропущенных мяча, в первом тайме мы играли хорошо. Мы отквитали один гол, контролировали игру. Но четыре минуты спустя после начала второго тайма мы пропустили снова.

Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать со счётом 1:5. Сегодня было определенно не то, чего мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».