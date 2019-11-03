Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ковач: «Бавария» не имеет права проигрывать со счётом 1:5

Ковач: «Бавария» не имеет права проигрывать со счётом 1:5
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом». Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.

«Мы хорошо вошли в игру. Однако восемь минут спустя всё что мы планировали было перевёрнуто. Во Франкфурте тяжело играть на протяжении 80 минут в меньшинстве. Считаю, что, несмотря на два пропущенных мяча, в первом тайме мы играли хорошо. Мы отквитали один гол, контролировали игру. Но четыре минуты спустя после начала второго тайма мы пропустили снова.

Несмотря на игру в меньшинстве, мы не имеем права проигрывать со счётом 1:5. Сегодня было определенно не то, чего мы от себя ожидали. Во втором тайме мы играли не лучшим образом», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче Бундеслиги, «Байер» уступил «Боруссии» М
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019