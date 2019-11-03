Сарри: «Ювентусу» не нужно было стараться играть красиво в матче с «Торино»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 11-го тура итальянской Серии А с «Торино». Туринское дерби состоялось на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилось со счётом 1:0 в пользу «старой синьоры».

«Тяжёлая игра. Знали, что «Торино» будет действовать чрезвычайно целеустремленно. Поэтому сперва мы планировали сдержать их, взять игру под контроль и уже потом решить судьбу матча в свою пользу.

Игра получилась очень интенсивной, контактной, было много жёсткой борьбы. Такая игра не очень подходит «Ювентусу», но мы смогли победить. В этом матче не нужно было стараться играть красиво.

Особенности соперника, их нынешняя форма и состояние поля — всё это заставляло играть не совсем в свойственный нам футбол. Утешает, что, так или иначе, команде удалось выиграть», – приводит слова Сарри Football Italia.

«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Торино» (11) занимает 13-е место.