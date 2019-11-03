Тренер «Айнтрахта» — о 5:1 с «Баварией»: мы такого не ожидали

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Германии с «Баварией». Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.

«Мы такого не ожидали. Тем не менее сказали себе, что можем ужалить «Баварию» в нужный момент. Ключом к победе определённо стала красная карточка, полученная Жеромом Боатенгом. Переломный момент случился, когда мы сделали счёт 3:1. Тогда у «Баварии» было несколько хороших моментов. Это, без сомнения, великолепная победа», — приводит слова специалиста пресс-служба «Баварии».

«Бавария», набрав 18 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице немецкого первенства, «Айнтрахт» (17) — на 6-м месте.