Де Лигт: надеюсь, в матче с «Торино» я показал, чем могу быть полезен «Ювентусу»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал результат матча 11-го тура итальянской Серии А с «Торино» (1:0). 20-летний футболист в этой встрече отметился голом.

«Очень рад. Это очень важная игра, так как «Интер» тоже выиграл свой матч. Мы победили — 1:0, я стал автором гола, так что игра получилась особенной.

Попадание мяча в руку в штрафной? Я просто стоял, и в меня попал мяч. Сразу понял, что это не пенальти, потому что, по правилам, когда руки опущены, это не пенальти.

Конечно, когда приходишь в новый клуб, это всегда трудно. Всё идёт хорошо, благодаря ребятам я хорошо чувствую себя здесь и думаю, что прогрессирую с каждым матчем.

Надеюсь, я показал, чем могу быть полезен команде. Здесь славные ребята, Игуаин отдал мне прекрасный голевой пас, и я очень рад», — приводит слова де Лигта Football Italia.

«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Торино» (11) занимает 13-е место.