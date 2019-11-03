Нойер — о матче с «Айнтрахтом»: нельзя пропускать пять голов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 10-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.



«После десяти минут мы оказались в меньшинстве. Конечно, от этого играть не проще. Тем не менее, нельзя пропускать пять голов. У нас тоже были голевые моменты, которые мы не использовали. Мы недостаточно последовательно оборонялись. Мы должны все обдумать, проанализировать и в следующем матче сыграть лучше», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».



«Бавария», набрав 18 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице немецкого первенства, «Айнтрахт» (17) — на 6-м месте.

Тренер «Айнтрахта» — о 5:1 с «Баварией»: мы такого не ожидали