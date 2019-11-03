Зидан: «Реалу» не хватило только гола в матче с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча 12-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:0).
«Ритм, интенсивность и общая игра „Реала“ были идеальными, нам не хватило только гола. Мы имели множество опасных моментов с первой минуты встречи, но не сумели довести их до завершения. „Бетис“ — хорошая команда, там есть качественные игроки. В первом тайме мы превосходили соперника во всех отношениях, вторая половина матча прошла более ровно.
Замена Бензема? Мы неплохо играли с тремя хавбеками в центре, поэтому я лишь провёл замену по позиции, чтобы освежить игру. Хотел, чтобы Карвахаль и Менди больше делали кроссов, но не получилось», — приводит слова Зидана Marca.
В 13-м туре «Реал» 9 ноября встретится с «Эйбаром». Матч состоится в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», начало — в 20:30 мск.
- 3 ноября 2019
-
11:04
-
10:54
-
10:35
-
10:31
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:44
-
09:29
-
09:26
-
09:12
-
08:52
-
08:45
-
07:59
-
06:49
-
02:27
-
01:32
-
00:58
-
00:46
-
00:43
-
00:31
-
00:26
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 2 ноября 2019
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:42
-
22:32
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18