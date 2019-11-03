Зидан: «Реалу» не хватило только гола в матче с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча 12-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:0).



«Ритм, интенсивность и общая игра „Реала“ были идеальными, нам не хватило только гола. Мы имели множество опасных моментов с первой минуты встречи, но не сумели довести их до завершения. „Бетис“ — хорошая команда, там есть качественные игроки. В первом тайме мы превосходили соперника во всех отношениях, вторая половина матча прошла более ровно.



Замена Бензема? Мы неплохо играли с тремя хавбеками в центре, поэтому я лишь провёл замену по позиции, чтобы освежить игру. Хотел, чтобы Карвахаль и Менди больше делали кроссов, но не получилось», — приводит слова Зидана Marca.

В 13-м туре «Реал» 9 ноября встретится с «Эйбаром». Матч состоится в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», начало — в 20:30 мск.