Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в «Болонью» из-за Михайловича

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини прокомментировал возможный переход нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в итальянский клуб.
«Ибрагимович хочет перейти в „Болонью“ из-за его отношений с Синишей Михайловичем. Это не фантастика, подобное может произойти. И если это произойдет, то благодаря их тесной связи. Златан хотел бы помочь Михайловичу, и могу сказать, что мы сделаем всё, чтобы это безумие состоялось», — приводит слова Сабатини Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, что «Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт, рассчитанный на 18 месяцев. Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года.
В минувшем сезоне Ибрагимович в 31 матче за «Гэлакси» забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.
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