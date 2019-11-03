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Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в «Болонью» из-за Михайловича

Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в «Болонью» из-за Михайловича
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини прокомментировал возможный переход нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в итальянский клуб.

«Ибрагимович хочет перейти в „Болонью“ из-за его отношений с Синишей Михайловичем. Это не фантастика, подобное может произойти. И если это произойдет, то благодаря их тесной связи. Златан хотел бы помочь Михайловичу, и могу сказать, что мы сделаем всё, чтобы это безумие состоялось», — приводит слова Сабатини Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что «Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт, рассчитанный на 18 месяцев. Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года.

В минувшем сезоне Ибрагимович в 31 матче за «Гэлакси» забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач.

«Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев
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