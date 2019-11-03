Кутепов: должны были оказаться в низшей точке, чтобы начать движение вверх

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о значении поражения в домашней встрече 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2). После этого матча Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера красно-белых.

«Встреча с «Оренбургом» сложилась для нас крайне неудачно. Это была низшая, но необходимая точка. Всё происходит неслучайно. Мы должны были оказаться в такой ситуации, чтобы начать движение вверх. Тот матч можно считать своеобразной отправной точкой», — приводит слова Кутепова пресс-служба «Спартака».

Красно-белые, набрав 18 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 4 ноября, московская команда на домашнем стадионе проведёт матч 15-го тура с тульским «Арсеналом», начало — в 19:00 мск.