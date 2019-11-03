Кучаев: ничья с «Зенитом» — неплохой итог для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью — 1:1.
«Учитывая, что почти целый тайм мы играли в меньшинстве, ничья, наверное, неплохой итог. Понятно, после удаления пришлось перестраиваться и думать прежде всего об обороне. Хотя даже в такой ситуации пару раз мы неплохо выбегали в контратаки. Думаю, такая ничья добавит нам уверенности в собственных силах и позитивно скажется в дальнейшем.
Не сложно ли выходить на замену в таком матче? Любой игрок хочет выходить в стартовом составе, но выбор и решение всегда остаются за главным тренером. Моя же задача — принести максимальную пользу команде за время, которое нахожусь на поле, независимо от того, играю с первых минут или выхожу на замену», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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