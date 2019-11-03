Уткин: гендиректор «Чертаново» просто глупец

Блогер Василий Уткин в своём Telegram-канале прокомментировал ответ генерального директора «Чертаново» Николая Ларина на его предыдущий пост о финансовых несостыковках в клубе.

«Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин просто глупец. Акцией и злостью называет этот глупец (вежливое слово) простой вопрос, основанный на сопоставлении двух открытых фактов. Простой вопрос о несоответствии. На такое серьёзные руководители, которым нечего скрывать, отвечают с улыбкой. Дескать, ну как же вы, такой взрослый опытный дядя, прописных истин не знаете, эхехе. Но вместо этого Николай Ларин начинает срываться. Заговоры искать. На вопрос, кстати, толком не отвечая.

Вот основная часть ответа Ларина: «Это всё чушь собачья, все деньги поступили на счёт школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС».

Ага. На счёт школы и академии. Ну, пока ладно, хотя совсем не ладно. Но пока черт с ним. Потому что сейчас не о том, что в «Чертаново» деньги пропадают, на то у меня только недоумение. Но сейчас речь за то, что Николай Ларин глуп. И что для клуба с маленьким бюджетом возможность не платить глупцу зарплату — хорошая экономия.

Давайте сравним ответ Николая просто с его же словами, сказанными ранее. О переходе Глушенкова и Умярова в «Спартак»: «Расходы в ФНЛ по сравнению с ПФЛ выросли на 60 миллионов, поэтому сейчас нам приходится искать деньги. По этой же причине пришлось продать двух футболистов в «Спартак». На продаже двух игроков мы заработали 37,5 миллиона, это не та сумма, которую клуб мог бы получить за них через какое-то время. Но, с другой стороны, у нас есть бонусы. Если у ребят всё получится, и они заиграют в основном составе, мы получим примерно такую же сумму. В любом случае хочется сказать слова благодарности «Спартаку», потому что нам нужны были деньги на участие в ФНЛ».

Ну и как можно иначе понять слова этого человека? Тут есть об академии? Речь о том, что деньги срочно нужны клубу, что новые расходы, которые нужно компенсировать, связаны с участием в ФНЛ, что деньги нужны а) клубу (а не академии) и б) срочно. Бюджет клуба самим Лариным назван в 90 млн рублей, а доходы от продажи двух игроков 37,5 млн рублей. И что же, и как же это может быть обозначено на означенном пироге инфографики кусочком-сектором толщиной с ножик?

Вопрос «где деньги?» остаётся. Он простой, особенно простой для государственной бюджетной организации должен быть. И второй вопрос новый. «Чертаново», вы кого держите за гендиректора-то? Он называет заговором ситуацию, к которой приводит простое внимательное чтение его же слов и небрежно (как минимум) предоставленная клубом о себе официальным источникам информация. Этот Ларин вас, «Чертаново», может ведь крупно подставить. У него слова собственные не сходятся», — написал Уткин.