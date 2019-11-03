Дзюба: когда у меня были проблемы, агенты предложили в «Зенит» другого игрока

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал слова агента Олега Артёмова, который сказал, что футболист прекратил с ним сотрудничество после чемпионата мира — 2018.
«Если честно, удивляюсь и поражаюсь, насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи. Во-первых, я никогда официально с этим агентом и его компаньонами не сотрудничал. Во-вторых, неофициальные контакты прекратились не после чемпионата мира. Это произошло, когда у меня начались проблемы с продолжением карьеры в «Зените» зимой-2017/18. Тогда многие в футболе, в том числе и эти агенты, от меня отвернулись. Ещё и сразу предложили в «Зенит» на моё место другого игрока.
К сожалению, у нас в России так часто с агентами бывает. Когда у тебя всё хорошо и ты в фаворе, они тебе всячески помогают. На всём готовеньком. А когда проблемы — исчезают моментально. Спросите об этом у любого футболиста. Трубки перестают брать и так далее. Так произошло и в моём случае. После чего перестал с ними общаться.
В Китай я и сам мог поехать, без всяких агентов. Но тут, как только появилась возможность заработать на этом варианте, товарищи снова появились. Звонили очень часто. При этом я обиды не держал, никого не обижал, а просто сказал — спасибо, разберусь в этой ситуации сам. Кстати, с товарищем Артёмовым лично дел практически не имел — со мной другой человек в основном разговаривал. Максимум видел их вместе. Так что не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артёмов со мной работал», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
- 3 ноября 2019
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