Экс-игрок ЦСКА Афанасьев: судейство не повлияло на исход матча с «Зенитом»

Бывший игрок московского ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением о судействе в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

«Судейство не повлияло на исход матча. Сейчас тяжело говорить, как развивались бы события, не случись удаление Бийола. Судя по характеру игры, «Зенит» должен был сравнять счёт. В равных составах это было бы сделать тяжелее, но они это сделали. «Зенит» не реализовал большое количество моментов. В пользу ЦСКА можно сказать, что, пока команды играли в равных составах, у меня было чувство, что они не проиграют. Это было по настрою и самоотдаче «армейцев».

В моменте с удалением Бийола было показано несколько повторов, там было нарушение. Но давать или не давать вторую карточку — это прерогатива главного судьи. Судья в первую очередь должен относиться одинаково к обеим командам. Если есть пять пенальти, то ставь пять! Главное, чтобы они не были придуманными.

Сейчас не хочется поднимать судейскую тему. В Европе за одно и то же нарушение дают красную карточку, а у нас не дают. И наоборот, например, в эпизодах с игрой руками. В России судейство находится на низком уровне. Периодически возникают ситуации, которые неверно трактуются, и это все замечают. А потом наши футболисты приезжают в Европу, зарабатывают удаление и удивляются: «У нас же это и не удаление». Если мы хотим быть в Европе не на последнем месте, то должны учить футболистов, что можно делать, а чего нельзя. Футбол от этого только будет расти», — сказал Афанасьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.