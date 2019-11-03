Тедеско: «Спартак» знает свою нынешнюю ситуацию, нет смысла смотреть на таблицу

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» отметил, что команда старается не обращать внимания на текущее положение дел в турнирной таблице чемпионата России.
«Мы знаем нашу нынешнюю ситуацию, но нет никакого смысла смотреть на таблицу. Будем идти от игры к игре и стараться выиграть как можно больше.
Что касается матча «Зенит» — ЦСКА, я смотрел только хайлайты. Полностью матч не видел, потому что все время уходит на подготовку к предстоящему матчу. Все мысли только о своей команде», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» завтра, 4 ноября, начало — в 19:00 мск.
- 3 ноября 2019
-
15:19
-
15:13
-
15:08
-
14:43
-
14:34
-
14:33
-
14:29
-
14:19
-
14:17
-
14:10
-
14:10
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:31
-
13:30
-
13:10
-
12:52
-
12:48
-
12:21
-
12:19
-
12:01
-
11:50
-
11:41
-
11:24
-
11:12
-
11:04
-
10:54
-
10:35
-
10:31
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:44