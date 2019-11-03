Тедеско: «Спартак» знает свою нынешнюю ситуацию, нет смысла смотреть на таблицу

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» отметил, что команда старается не обращать внимания на текущее положение дел в турнирной таблице чемпионата России.



«Мы знаем нашу нынешнюю ситуацию, но нет никакого смысла смотреть на таблицу. Будем идти от игры к игре и стараться выиграть как можно больше.



Что касается матча «Зенит» — ЦСКА, я смотрел только хайлайты. Полностью матч не видел, потому что все время уходит на подготовку к предстоящему матчу. Все мысли только о своей команде», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» завтра, 4 ноября, начало — в 19:00 мск.

Тедеско — о составе «Спартака»: на этот момент всё в порядке