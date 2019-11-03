Тедеско: рады, что Ломовицкий не сыграет против «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» поделился мнением о полузащитнике красно-белых Александре Ломовицком, который выступает за тульский клуб на правах аренды. Ранее стало известно, что Ломовицкий не сможет сыграть в матче со «Спартаком» по условиям арендного соглашения.
«Что касается Ломовицкого, он очень хороший игрок, но сейчас у нас нет времени и возможности следить за всеми играми, его в частности, и делать какой-то прогноз на лето. Но мы рады, что он не сыграет завтра против нас. Он хороший игрок. В любом случае, «Арсенал» — сильная команда с ним или без него. Нам будет непросто, соперник хороший, и мы будем делать все возможное, чтобы выиграть матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 3 ноября 2019
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