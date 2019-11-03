Тедеско: мне рано сравнивать РПЛ с Бундеслигой

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова полузащитника команды Андре Шюррле, который предположил, что в немецкой Бундеслиге красно-белые претендовали бы на место в середине турнирной таблицы.

«Андре здесь дольше, чем я, и, наверное, может сравнивать. Могу сказать, что соперники, с которыми мы встречались на поле, были хорошо подготовлены. Видно, что у тренеров в России хорошая квалификация, они готовят замечательные команды, против которых сложно и интересно играть. Но я никогда не думал сравнивать РПЛ и Бундеслигу. Возможно, сравнивать эти два чемпионата и можно, но мне точно рано это делать», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.