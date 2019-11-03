«Краснодар» — «Ростов»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, на стадионе академии ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию матча.



«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Олссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.



Запасные: Адамов, Крицюк, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Онугха.



«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Глебов, Хаджикадунич, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Сигурдссон, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.