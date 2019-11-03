Фото ноги Облякова после фола Азмуна в матче «Зенит» — ЦСКА

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун нарушил правила на полузащитнике московского ЦСКА Иване Облякове в начале домашнего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 7-й минуте Азмун наступил на икроножную мышцу игроку «армейцев». Сегодня появилось фото ноги Облякова после встречи.
Фото можно посмотреть на странице Sport24 в «Твиттере».
Матч «Зенит» — ЦСКА завершилась со счётом 1:1. В составе «армейцев» отличился полузащитник Никола Влашич (45+1'). Автором гола сине-бело-голубых стал хавбек Александр Ерохин (73'). С 54-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Яки Бийола.
«Зенит», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (27) занимает пятое место.
Календарь РПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
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