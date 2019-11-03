«Аталанта» в меньшинстве проиграла «Кальяри» в матче Серии А
В матче 11-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, который отправил мяч в собственные ворота. Через 7 минут хавбек команды из Бергамо Йосип Иличич получил прямую красную карточку. Во втором тайме, на 58-й минуте, полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива упрочил преимущество гостей в счёте.
«Кальяри» набрал 21 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Аталанта» (21) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 29 очков в 11 матчах.
- 3 ноября 2019
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