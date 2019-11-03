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«Чертаново» продлило беспроигрышную серию в ФНЛ, разгромив «Факел»

«Чертаново» продлило беспроигрышную серию в ФНЛ, разгромив «Факел»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 21-го тура «Чертаново» принимало воронежский «Факел». Встреча прошла в спортивном городке стадиона «Лужники» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голами в составе «Чертаново» отметились полузащитники Егор Рудковский и Леонид Герчиков, а также защитник Владимир Бартасевич и нападающий Дмитрий Цыпченко. Таким образом, «Чертаново» продлило беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.

В другом матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал красноярский «Енисей». Встреча, прошедшая на стадионе «Волгоград Арена», завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

С турнирной таблицей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
4 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Бартасевич – 29'   2:0 Рудковский – 31'   3:0 Герчиков – 48'   4:0 Цыпченко – 58'
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 1
Енисей
Красноярск
1:0 Султонов – 45' (пен)   2:0 Саная – 49'   2:1 Саркисов – 57'
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