«Чертаново» продлило беспроигрышную серию в ФНЛ, разгромив «Факел»

В матче 21-го тура «Чертаново» принимало воронежский «Факел». Встреча прошла в спортивном городке стадиона «Лужники» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Голами в составе «Чертаново» отметились полузащитники Егор Рудковский и Леонид Герчиков, а также защитник Владимир Бартасевич и нападающий Дмитрий Цыпченко. Таким образом, «Чертаново» продлило беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.



В другом матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал красноярский «Енисей». Встреча, прошедшая на стадионе «Волгоград Арена», завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



С турнирной таблицей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».